Klima-Protest beim Konzert mit merkwürdiger Konfetti-Attacke

Während der Show von Andreas Gabalier in Ischgl kommt es zu einem unerwünschten Gastauftritt und peinlichen Störung. Zwei Aktivisten klettern auf die Bühne und werfen mit Konfetti um sich. Doch der Künstler lässt sich von den beiden nicht aus dem Konzept bringen. Die Störenfriede werden abgeführt, der Gabalier spielt einfach weiter. Kurz darauf bekennt sich die Letzte Generation Österreich in den sozialen Medien zu der Aktion und teilt das Video der Konfetti-Attacke öffentlich. Für die Konzertbesucher und Andreas Gabalier geht die Party in Ischgl ungestört weiter, trotz der merkwürdigen Konfetti-Störung durch die Aktivisten.