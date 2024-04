Keine neuen Stromanschlüsse in Oranienburg möglich

Wer in Oranienburg bauen will, muss wohl vorerst auf Akkus setzen. Denn die Stadtwerke können derzeit keine Neuanschlüsse bereitstellen. Ein Grund dafür ist die schnell wachsende Stadt.

Wer einen neuen Stromanschluss in Oranienburg benötigt, wird sich wohl gedulden müssen. Denn die Stadtwerke haben bekannt gegeben, dass Anmeldungen von Hausanschlüssen vorübergehend nicht mehr genehmigt werden können. Grund dafür ist eine fehlende Kapazität für weitere Anschlüsse an das Hochspannungsnetz in Oranienburg. Es erfolgte demnach außerdem eine Meldung an die Bundesnetzagentur sowie den Landkreis Oberhavel.

"Die Versorgungsmöglichkeiten in der Stadt Oranienburg ausgeschöpft", sagte Peter Grabowsky, Geschäftsführer der Stadtwerke laut Mitteilung am Mittwoch. Bereits vor mehr als einem Jahr habe man nach eigener Aussage zusätzliche Kapazität am Umspannwerk des vorgelagerten Hochspannungsnetzbetreibers - dem Stromnetz in Oranienburg - angefragt. Diese konnten jedoch nicht bereitgestellt werden.

Wer bereits einen laufenden Vertrag mit den Stadtwerken hat, brauche sich aber keine Sorgen machen. Der aktuelle Bedarf könne gedeckt werden, für weitere Bedarfe sei man im Gespräch mit dem Versorger Edis. "Der Strombedarf unserer wachsenden Stadt hat sich enorm entwickelt, schneller, als es in der Vergangenheit vorausgesehen wurde", sagte Bürgermeister Alexander Laesicke , der an den Gesprächen mit Edis beteiligt war. Oranienburg zählt derzeit knapp 47.

Neubauprojekte für Privat- oder Geschäftshäuser könnten sich in den zwei betroffenen Ortsteilen allerdings in den kommenden zwei bis drei Jahren dennoch verzögern. Burkhard Wilde, Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke, zeigte sich aber optimistisch: "Ich denke, wir werden auch Möglichkeiten finden, um den Kapazitätsengpass zu beseitigen", sagte er laut Mitteilung.

