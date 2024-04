Karl Wendlinger: Alonso und Vettel im Duell um den Titel

Sieben Sieger in den ersten sieben Rennen werde es wohl dieses Jahr nicht mehr geben, «das kam nur daher, dass die Teams die Reifen nicht im Griff hatten», sagte Karl Wendlinger am Montagabend in der Servus-TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7». Nach seinem Favoriten auf den diesjährigen Titel gefragt, meinte der Tiroler, die WM werde wohl auf ein Duell zwischen Fernando Alonso und Sebastian Vettel hinauslaufen.

«Allerdings muss man auch sehen, wie nah Mercedes dran ist und wie weit sie dieses Jahr den Reifenverschleiss im Griff haben. Dann kommt es auch darauf an, inwieweit Button und Perez über die Saison gesehen, dabei sein werden. Ich glaube aber, dass es wieder ein Kampf zwischen Red Bull und Ferrari wird.» Mit Red Bull Racing sei in jedem Fall zu rechnen, auch wenn die Aussagen der beiden Piloten nach dem zweiten Test in Spanien weniger enthusiastisch waren als noch zu Beginn der Wintertest

