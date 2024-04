Karbon-Schrott nach wenigen Metern!

Kaum begonnen war die Renn-Action beim Großen Preis von Suzuka erstmal wieder vorbei. Denn wenige Meter nach dem Start krachten Racing-Bulls-Pilot Daniel Ricciardo und Willams-Mann Alex Albon in die Streckenbegrenzung . Um die havarierten Boliden zu bergen und die Reifenstapel wieder zu richten, stoppte die Rennleitung den GP. Nach einer rund halbstündigen Unterbrechung ging es mit einem Neustart weiter. Zur Hälfte des Rennens liegt Weltmeister Max Verstappen klar auf Siegkurs .

Das Rennen in Suzuka könnt ihr HIER im LIVE-TICKER verfolgen. Der Weltmeister war nach seiner Pole-Fahrt im Qualifying als haushoher Favorit in den Großen Preis von Japan gestartet. Direkt neben ihm im Grid stand Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez, dahinter lauerten der Überraschungs-Dritte des Qualifyings Lando Norris im McLaren und Ferrari-Mann Carlos Sainz. Nico Hülkenberg schielt auf WM-Punkt

