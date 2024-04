Kaltfront bringt uns den Spätwinter zurück!Jetzt geht’s mächtig abwärts. Nasskalte Polarluft übernimmt und lässt erst die Temperaturen und dann die Schneefallgrenze abrauschen. Auch Frost ist wieder am Start – und das kann sogar richtig gefährlich werden. April macht, was er will - vom Frühsommer in den Spätwinter Nach Spitzenwerten bis knapp 28 Grad am Wochenende, ist jetzt alles für eine krasse Talfahrt angerichtet.

Da aber die vergangenen Wochen bis zurück in den Februar extrem mild verlaufen sind, ist die Natur schon außergewöhnlich weit entwickelt, sodass eben auch frostempfindliche Pflanzen teilweise schon in der Blüte stehen. Und das ist eine üble Gemengelage.

Kaltfront Spätwinter Polarluft Schneefallgrenze Frost

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spätwinter tauscht mit Frühling - Jahreszeiten wechseln einfach am WochenendeDer Lenz legt einen guten Start hin mit bis zu 20 Grad. Bis Freitag bleibt es auch noch recht mild, aber am Wochenende rauschen die Temperaturen in den Keller.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wetterumschwung: Vom Frühling zum SpätwinterSorgte in der zurückliegenden Arbeitswoche milde Luft vom Atlantik und der Biskaya für ungewöhnlich milde Temperaturen in Bayern, stellt sich zum Wochenende die Wetterlage um - quasi von frühlingshaft auf spätwinterlich.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Sturm trifft Europa und schickt Deutschland Polarluft, Schnee, Frost - schlechtes Osterwetter-Omen?Ein mächtiges Sturmtief schickt uns am Wochenende den Märzwinter. Schnee und Kaltluftgewitter schocken zum Ferienstart. Bleibt der Spätwinter etwa bis Ostern?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wetter zu Ostern: Schneefall und Polarluft zu den FeiertagenWeiße Ostern sind dieses Jahr möglich. Ab Karfreitag dreht der Wind auf nördliche Richtung und Polarluft flutet das Land. Auch Schneefall setzt dann ein und das nicht nur im Bergland.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Winter-Comeback und Kaltfront schocken Sommer in Deutschland - Sturm, Regen, Schnee, Frost übernehmenEben lenzt es noch in der Sonne, da zeigt der April auch schon seine nasskalte Fratze. Eine Kaltfront schickt Polarluft mit Sturm, Regen sowie Frost & Schnee.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wetter: Kaltfront erreicht Rheinland-Pfalz und SaarlandOffenbach (lrs) - Eine Kaltfront beschert Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen klassisches Aprilwetter. Am Dienstag sind Höchstwerte

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »