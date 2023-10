Jürgen Klopp strampelt für Peloton-Kampagne

Helene Fischer, Ashton Kutcher oder Chris Meloni: Mit wem hat Peloton nicht schon alles kooperiert. Mit Jürgen Klopp reiht sich nun ein echter Marken-Liebling in die Liste prominenter Testimonials ein.Wer wollte nicht schon immer einmal unter Jürgen Klopp trainieren? Schließlich gilt der 56-jährige als einer der größten Motivatoren der Welt. Für Peloton-Nutzer:innen ist das ab sofort möglich.

Ziel der Kooperation ist es, ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit das Thema Fitness einem breiteren Publikum in Deutschland und – ab Mitte November – auch in Österreich näherzubringen. Kloppo ist dabei die Hauptfigur in der neuesten Werbekampagne von Peloton, in der er seine Fitnessroutinen und den Wert eines abwechslungsreichen Trainings mit dem Peloton Bike, Peloton-Laufband und der Peloton-App demonstriert.

