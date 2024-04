Israelische Reaktion auf den Angriff des Iran

mit mehr als 300 Drohnen und Raketen ist noch nicht lange her – und die Welt wartet mit gespannter Sorge darauf, wie der jüdische Staat auf die Attacke antworten wird., der den ganzen Nahen Osten erschüttern würde – allen voran die USA und auch einige arabische Staaten, die Teherans Attacke zwar verurteilten, aber auch zu Mäßigung aufrufen.

Er glaubt, dass es eine starke Antwort Israels auf die Attacke des Iran braucht, um an anderen Fronten nicht in eine noch schwierigere Lage zu geraten. Es ist jedoch klar: Ohne eine israelische Antwort könnte Israel an allen anderen Fronten in eine noch schwierigere Lage geraten, vor allem im Norden im Konflikt mit der Hisbollah. Und wir sind bereits an sechs anderen Fronten engagiert. Der Iran ist die siebte Front. Israel muss effektiv militärisch reagieren – und zwar gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, oder zumindest mit deren Unterstützung.

Ja, Israel wird reagieren. Aber anders als im Sinne von „Wie du mir, so ich dir“. Das wäre nämlich derzeit töricht. Später bieten sich andere Gelegenheiten. Mittelfristig, vielleicht sogar in absehbarer Zeit, ist ein kombinierter israelisch-amerikanisch-sunnitischarabischer Angriff auf den Iran jedoch nahezu unvermeidbar.wäre ein zweiter Holocaust und würde Sunnitisch-Arabien ebenfalls in den Abgrund schleudern. Sie zeigte auch: Jene Allianz ist Fakt.

Israel Iran Angriff Reaktion Einschätzung

