Israel und Hamas vereinbaren Feuerpause und Geiselaustausch

Ein "Teilerfolg", immerhin: Der ersten Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas dürfte eine viel schwierigere Verhandlungsrunde folgen, erwartet Ex-BND-Mitarbeiter Conrad. Der Deal wäre ein wichtiger Teilerfolg, so Ex-Unterhändler Conrad. Aber für die Hamas wichtige Häftlinge halte Israel zurück – eine zweite Verhandlungsphase gebe es auf jeden Fall.

Eine Feuerpause und die Freilassung mehrerer von der Hamas verschleppter Geiseln - das haben Israel und die radikal-islamistische Palästinensergruppe vereinbart. International stößt das auf ein positives Echo. Es sei "zumindest ein Erfolg für die betroffenen Menschen", sagt Gerhard Conrad, ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, beiin einer ersten Phase 50 Geiseln im Austausch gegen 150 in Israel inhaftierte Häftlinge freizulassen . Auf beiden Seiten sollen Frauen und Minderjährige freikommen und zwar während einer viertägigen Feuerpause. Sollten sich die Zahlen bestätigen und in einem zweiten Durchgang vielleicht noch einmal so viele Geiseln freikommen, dann wäre das "ein wichtiger, großer Teilerfolg", sagt Conra





