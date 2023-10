Israel-Krieg im Liveticker: +++ 01:10 Israel: Journalisten im Gazastreifen nicht mehr sicher +++

Die israelischen Streitkräfte können nicht für die Sicherheit der Journalisten im Gazastreifen garantieren. "Die israelischen Streitkräfte zielen auf alle militärischen Aktivitäten der Hamas im gesamten Gazastreifen", heißt es in einem Schreiben des Militärs an Reuters und die Agence France Presse (AFP).

Die Lufthansa und ihre Töchter Swiss, Brussels und Austrian Airlines bieten wegen des Krieges in Israel weiter keine Flüge nach Tel Aviv an. Die Flüge nach Tel Aviv blieben bis 30. November ausgesetzt, erklärt die Lufthansa Group. Auch Flüge von und nach Beirut im benachbarten Libanon bleiben ausgesetzt. Hier gelte der Flugstopp bis zum 14. November.Israel spricht sich gegen die von den EU-Staaten geforderten Feuerpausen im Gazastreifen aus.

Der Vorfall im ägyptischen Ort Taba nahe der Grenze zu Israel wird offenbar von einer "anonym gelenkten Drohne" - und nicht von einer Rakete - ausgelöst. Dies sagt ein Sprecher der ägyptischen Armee. Ein Sonderausschuss der betroffenen Behörden leite nun Untersuchungen ein, teilt er weiter mit. Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News hatte vorher von einer Rakete berichtet und eine mögliche Reaktion nicht ausgeschlossen. headtopics.com

Im Gazastreifen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen heute acht weitere Lastwagen mit humanitärer Hilfe eintreffen. An Bord seien Trinkwasser, Nahrungsmittel und Material für Krankenhäuser, sagte Lynn Hastings, die UN-Koordinatorin für Humanitäre Hilfe in den Palästinenser-Gebieten. Dies reiche allerdings bei Weitem nicht, um die Not der rund 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen zu lindern.

49 Prozent der Israelis sind einer Umfrage dafür, mit einer großangelegten Bodenoffensive im Gazastreifen abzuwarten. Dagegen äußern nur 29 Prozent die Meinung, das israelische Militär solle sofort in den Küstenstreifen einmarschieren, wie aus einer von der Zeitung "Maariw" veröffentlichten Befragung hervorgeht. Damit schwinde die Unterstützung für eine Bodenoffensive deutlich: Bei einer Befragung am 19. headtopics.com

