Ionity führt variierende Tarife ein

Ionity beginnt mit der Einführung variierender Tarife. Die Preise gelten aber nicht im gesamten Ionity-Netz, sondern nur vorübergehend an ausgewählten Stationen – in Deutschland sinken die Ladekosten zum Teil auf bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde.Es handelt sich offenbar um einen ersten Test, denn diese Tarife gelten laut der Preisübersicht zunächst nur für eine Woche – bis einschließlich 27. November 2023.

In dieser Zeit gelten die neuen Konditionen aber rund um die Uhr – ein dynamisches Pricing je nach Tageszeit oder tatsächlicher Auslastung es es aber nicht. Auf seiner Website schreibt Ionity nur: „An einzelnen Standorten in ausgewählten Ländern gelten vorübergehend abweichende Preise (IONITY DIRECT & IONITY PASSPORT). Diese abweichenden Preise entnehmen Sie bitte dieser Preisliste.“ In Deutschland sind auf dieser Preisliste 18 Standorte aufgeführt. Zur Erinnerung: Der Preis für das Ad-hoc-Laden bei Ionity ohne Registrierung (offiziell „Ionity Direct“) liegtgibt es 20 Cent Rabatt je Kilowattstunde, also 0,49€/kW





ElectriveNet » / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apple plant die Einführung neuer M3-SoCs in iMac und MacBook ProApple wird voraussichtlich in den kommenden Tagen neue M3, M3 Pro und M3 Max SoCs vorstellen und in iMac und neue MacBook Pro Modelle integrieren. Die neuen SoCs könnten mit Hardware-Raytracing und anderen Verbesserungen beeindrucken.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Apple plant die Einführung neuer M3-Chips für iMac und MacBook ProApple wird in Kürze neue M3, M3 Pro und M3 Max Chips vorstellen und in die iMac und MacBook Pro Modelle integrieren. Die neuen SoCs werden voraussichtlich Hardware-Raytracing und weitere Verbesserungen bieten.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Was hat die Einführung des Deutschlandtickets gebracht?Das Deutschlandticket wird sechs Monate alt - und hat den ÖPNV aus Sicht der Befürworter revolutioniert. Der Streit übers Geld gefährdet das Angebot.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Online-Workshop: Einführung in die App-Programmierung mit FlutterDer Online-Workshop führt App-Entwicklerinnen und Entwickler in die Grundlagen der Programmierung mit Flutter ein. Themen wie die Einrichtung der Toolchain, die Gestaltung von Bedienoberflächen und Netzwerk- und Dateiablage werden behandelt.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Deveron Corp kündigt die Einführung eines PFAS-Testservice anToronto, Ontario--(1. November 2023) - Deveron Corp. (TSXV: FARM) ('Deveron' oder das 'Unternehmen'), ein führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Dienstleistungen und Daten in Nordamerika

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Zehn Jahre nach Einführung: Warum der offene Geschlechtseintrag die Ausnahme bleibtIm Jahr 2013 hält der Gesetzgeber mit einer Änderung des Personenstandsrechts Eltern dazu an, den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde offenzulassen, wenn Kinder nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Zehn Jahre später passiert das immer noch erstaunlich selten.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »