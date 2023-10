ICCT-Studie: So werden die Kosten für emissionsfreie Lkw sinken

ICCT hat die Anschaffungskosten für schwere emissionsfreien Lkw unter die Lupe genommen. Die Organisation ließ dafür verfügbare Literatur auswerten und macht auf Basis von Modellen Prognosen. Die Untersuchung gibt einen Überblick darüber, an welchen Stellen die Kosten in den kommenden Jahren sinken werden.

ICCT stellt in seiner Studie zunächst fest, dass die Anschaffungskosten für Batterie-elektrische und wasserstoffbetriebene Lkw stark variieren können. Die Organisation macht für E-Lkw eine Preisspanne zwischen etwa 200.000 bis 800.000 US-Dollar aus. Grundsätzlich steigen die Kosten mit zunehmender Reichweite der Fahrzeuge, also in Abhängigkeit von der Gesamtkapazität der Batterien, an, erläutert ICCT.

ICCT geht davon aus, dass die kombinierten Kosten für das Batteriepaket und den Elektroantrieb (Nennleistung zwischen 350 kW und 500 kW) in den Jahren 2025 und 2030 um 31 Prozent beziehungsweise 55 Prozent fallen werden. Zusammen machten die beiden Systeme etwa 99 Prozent der gesamten Kostensenkungen bei den Fahrzeugen aus. Insgesamt werden die Kosten für Batterie-elektrische Lkw um 23 Prozent im Jahr 2025 und gar um ganze 40 Prozent im Jahr 2030, so die Schätzungen. headtopics.com

An dieser Stelle merkt ICCT an, dass die Brennstoffzellentechnologie im Lkw-Sektor längst nicht so weit ist wie reine E-Nutzfahrzeuge. Erst ab dem Jahr ab 2023 oder später würden marktfreie Modelle verfügbar sein, was den Sektor wiederum Spielraum für Lern- und Skaleneffekte gebe und eine vernünftige Kostenschätzung für den frühen Markt machbar mache.

Die durchschnittlichen berichteten Kosten für den E-Antrieb im Jahr 2020 liegen bei etwa 60 Dollar/kW Nennleistung des Elektromotors. Dies wird voraussichtlich bis 2030 auf 25 Dollar/kW sinken.Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. headtopics.com

Weiterlesen:

ElectriveNet »

Stiftung Warentest: Wie viel kosten Kopfhörer mit guter Qualität?Bügel- oder In-Ear-Kopfhörer: Wann ist welches Modell sinnvoll? Stiftung Warentest hat 23 Modelle gecheckt. Bei der Geräuschreduzierung sind nur zwei sehr gut. Weiterlesen ⮕

Kosten von 8.500 Euro: Wanderin verlangt, dass Begleiter ihre Heli-Rettung zahltEine unerfahrene Wanderin musste von einem Hubschrauber aus den Bergen gerettet werden. Bezahlen sollte den Einsatz in ihren Augen aber ihr Begleiter. Nun ist der Fall vor Gericht gelandet. Weiterlesen ⮕

rbb24 Recherche: Berliner Pflegedienste bleiben auf Kosten sitzenBerlin (ots) - Ambulante Pflegedienste in Berlin bleiben in vielen Fällen auf den Kosten für ihre geleistete Pflege sitzen. Nach Recherchen von rbb24 Recherche ist das der Fall, wenn die Patienten sterben Weiterlesen ⮕

„Die Frage der Kosten ist vollkommen ungelöst“: CDU zweifelt an Nutzen des Fernwärme-Rückkaufs in BerlinDie Berliner SPD möchte die Fernwärme vom schwedischen Energiekonzern Vattenfall zurückkaufen. Nun meldet die CDU Zweifel an. Vor allem geht es dabei um die Kosten. Weiterlesen ⮕

Designwerk nennt Details zu LFP-Batterien für E-LkwLeitmedium der Elektromobilität Weiterlesen ⮕

Apple TV+ Kosten: Streamingdienst zieht die Preise an – lohnt sich das Angebot noch?Apple hat den Preis für den hauseigenen Streamingdienst erhöht. Was kostet ein Abo bei Apple TV+ jetzt und lohnt sich der Preis für das Angebot.. Weiterlesen ⮕