."Ich bin froh, dass wir am Ende so klar gewonnen haben. Aber uns war auch klar, dass die Geschichte mal hängen kann." Was der Interims-Bundestrainer damit meinte: Den Ausgleich der Waliserinnen, nachdem die deutsche Abwehr in der 42. Minute nicht aufmerksam genug gewesen war.

Bis dahin hätte die deutsche Mannschaft in Sinsheim schon locker mit 5:0 hätte führen können. Aber die Effizienz ließ zumindest in den ersten 45 Minuten noch zu wünschen übrig. So blieb es auf deutscher Seite bei nur einem Treffer durchin der 25. Minute. Und so wusste eigentlich niemand von den Spielerinnen und den mehr als 20.000 Zuschauern im Stadion, warum es zur Halbzeit mit 1:1 in die Kabinen ging.

"Die Mannschaft hatte keine Sicherheit. Wir müssen früher die Tore machen", sagte Hrubesch."Der Ausgleich war die logische Folge. Aber gut war die Reaktion in der Kabine von den Mädels. Sie waren sehr selbstkritisch." Der Trainer sei"auch nicht davon ausgegangen, dass alles rund läuft. Gefallen hat es mir aber allemal."Besonders nach dem Wechsel, als die deutsche Elf ihre deutliche Überlegenheit dann auch in Tore umsetzte. headtopics.com

Am 1. Dezember spielt das DFB-Team in Rostock gegen Dänemark und am 5. Dezember in Wales. Hrubesch:"Wenn wir ein Spiel verlieren, dann ist der Kuchen gegessen."

