Historische Wärme erwartet Deutschland am ersten April-Wochenende

Nach den Temperaturrekorde n im Februar und März könnte nun auch der April Geschichte schreiben. Ein heißer Dreierpack , der aber Anlass zur Sorge gibt.. „Es ist eine historische Wärme , die uns da am kommenden Wochenende in Deutschland erreichen wird“, ist er sich sicher. Doch auch wenn das sommerliche Wetter Anfang April angenehm erscheinen mag: Grund zum Feiern liefern die überaus hohen Temperaturen im Der Sommer kündigt sich in Deutschland dieses Jahr bereits am ersten April -Wochenende an.

(Symbolbild/Montage) © Jan Eifert/Imago DWDNach den Temperaturrekorden im Februar und März könnte nun auch der April der dritte Monat in Folge sein, der neue Höchstwerte erreicht. „Dann wäre der Hattrick vollbracht“, so Jung. Der Wetterexperte meint aber selbstredend nicht sportliche Ereignisse, wenn er von einem „Dreierpack“ spricht. Schon das erste Aprilwochenende könnte historische Höchsttemperaturen bringe

Temperaturrekorde April Deutschland Wärme Dreierpack

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Historische Sternexplosion über Deutschland zu sehenDie Menschen sind seit jeher fasziniert vom Mond. Aber wie kommt es, dass wir ihn immer in anderer Gestalt sehen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Historische Sternexplosion über Deutschland zu sehenDie Menschen sind seit jeher fasziniert vom Mond. Aber wie kommt es, dass wir ihn immer in anderer Gestalt sehen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Historische Sternexplosion: Nova über Deutschland ist 2024 zu sehenDie Menschen sind seit jeher fasziniert vom Mond. Aber wie kommt es, dass wir ihn immer in anderer Gestalt sehen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Historische Sternexplosion: Nova über Deutschland ist 2024 zu sehenDie Menschen sind seit jeher fasziniert vom Mond. Aber wie kommt es, dass wir ihn immer in anderer Gestalt sehen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Historische Sternexplosion: Nova ist 2024 über Deutschland zu sehenDie Menschen sind seit jeher fasziniert vom Mond. Aber wie kommt es, dass wir ihn immer in anderer Gestalt sehen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »