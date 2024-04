Habeck warnt vor verfrühter Diskussion über Kanzlerkandidatur

Bei den Grünen gibt es offenbar Grund zu einer Klarstellung. Nach Berichten, dass Baerbock ihrem Parteikollegen Habeck bei der Kanzlerkandidatur 2025 den Vortritt lasse, schaltet sich der Vizekanzler ein. Die Frage sei jetzt nicht das Thema, sagt er.

Vizekanzler Robert Habeck hat die Grünen vor einer verfrühten Diskussion über eine mögliche Kanzlerkandidatur gewarnt. "Wir werden alles zur rechten Zeit entscheiden, jetzt steht diese Debatte nicht an", sagte der Wirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Deutschland und Europa stehen vor der großen Herausforderung, sich in einer krisengebeutelten Welt selbst zu behaupten, ökonomisch und sicherheitspolitisch.

Anfang April hatte es geheißen, dass sich die grüne Parteispitze bereits auf einen Kanzlerkandidaten Habeck geeinigt habe. Der sei am Zug, weil Baerbock 2021 angetreten sei und verloren habe. Offiziell heißt es allerdings, die Mitglieder sollten in einer Urwahl entscheiden. Das würde aber nur passieren, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Den Berichten zufolge will Baerbock Habeck den Vortritt lassen.

Grünen Kanzlerkandidatur Diskussion Robert Habeck Deutschland Europa

