Gutschein-Gewinnspiel bei Aldi mit Bilderrätsel

Man soll einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen können – nur in dem man ein Bilderrätsel auf Facebook löst. Aber macht es uns die Discounter-Kette wirklich so leicht? Auf dem Bilderrätsel ist immer wieder die Zahl 803 zu lesen. Doch es soll sich noch eine andere Zahl in dem Rätsel verstecken. Die ersten 150 Detektive können so angeblich einen 500-Euro- Gutschein gewinnen. Die Gewinner sollen vom Team kontaktiert werden und die Gutschein e könnten in allen „Agenturen“ eingetauscht werden.

Mit „Agenturen“ sind vermutlich die Filialen gemeint. Die Zeit für das Gewinnspiel sei natürlich begrenzt. Bisher stehen unter dem Post nur sieben Kommentare. Falls ihr Spaß an Bilderrätsel habt, findet ihr hier ein Suchbild, ohne dubioses Gewinnspie

Gutschein Aldi Bilderrätsel Gewinnspiel Facebook

