Gratis Spiele für alle: Shooter, Horror und Rollenspiele!

Diese Woche ist bei den Gratis Spielen für alle was dabei: Shooter wie The Finals, Horror mit The Evil Within 2 und Rollenspiele wie Fallout und Diablo!Und auch unser Team ist fürs Wochenende bestens gerüstet! Paul zockt am Wochenende seine letze Woche ergatterte Version von The Evil Within, während Lenny in Super Mario Bros. Wonder mehr Spaß hat als ein Klempner-Elefant im Porzelanladen! Was zockt ihr am Wochenende? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!2.

Das ist Tracking: Über auf deinem Gerät gespeicherte Informationen (beispielsweise Cookies) können wir und unsere Partner Anzeigen und Inhalte auf Basis deines Nutzungsprofils personalisieren und/oder die Performance von Anzeigen und Inhalte messen. Aus diesen Daten leiten wir Erkenntnisse über Nutzungsverhalten und Vorlieben ab, um Inhalte und Anzeigen zu optimieren.

Weiterlesen:

GameStar_de »

Statt 29,99 Euro für kurze Zeit gratis: Epic verschenkt blutigen Survival-HorrorPünktlich zur Halloween-Zeit könnt ihr euch bei Epic ein echtes Horror-Highlight völlig gratis schnappen: The Evil Within 2 sorgt auf der PC-Plattform jetzt für kurze Zeit kostenlos für jede Menge Gänsehaut. Weiterlesen ⮕

Pen-and-Paper-Rollenspiele: Meine Favoriten-Liste und welches am besten zu euch passtIhr sucht nach dem richtigen Rollenspiel-System, um das Hobby einmal auszutesten? Wir erklären, zu welchem ihr greifen solltet. Weiterlesen ⮕

The Finals: Zerstörungs-Shooter lädt auf Steam zur Open Beta einBei The Finals handelt es sich um einen neuen Multiplayer-Shooter ehemaliger Battlefield-Entwickler, der besonders mit einer umfassend zerstörbaren Umgebung ins Auge fallen will. Jetzt können Ego-Shooter-Freunde das Spiel im Rahmen einer zehntägigen offenen Beta auf Steam ausprobieren. Zur... Weiterlesen ⮕

The Finals: Zerstörungs-Shooter lädt auf Steam zur Open Beta einDer zerstörungsfreudige Multiplayer-Shooter ehemaliger Battlefield-Entwickler ist im Rahmen einer offenen Beta-Testphase anspielbar. Weiterlesen ⮕

Amazon schenkt euch im November einen tollen Shooter und ein legendäres Star-Wars-RPGBenjamin Jakobs ist Leitender Redakteur, seit 2006 bei Eurogamer.de und schreibt News, Reviews, Meinungen, Artikel und Tipps. Weiterlesen ⮕

The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbarThe Finals schickt euch in die weltweit größte und lauteste Kampfshow im Spiel, in der ihr Seite an Seite mit euren Teamkollegen... Weiterlesen ⮕