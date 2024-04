Godzilla x Kong: Ein großer Spaß trotz großer Quatsch

Godzilla -Fans haben in letzter Zeit viel Grund zur Freude. Mit Minus One hat man letztes Jahr endlich wieder einen japanischen Godzilla - Film bekommen und jetzt ist der neueste Teil vom amerikanischen Monsterverse im Kino erschienen. MeinMMO-Autor Nikolas Hernes hatte großen Spaß mit Godzilla x Kong , auch wenn die Geschichte wieder großer Quatsch ist. Kong entspannt sich nach Godzilla vs.

Kong in der Hohlerde, Godzilla macht seinen Job als Beschützer der Erde und kümmert sich um die anderen Titanen. Dabei macht er zwar Städte platt, aber immerhin rettet er die Menschen. In der Hohlerde wartet eine neue Bedrohung für die Erde, die den Planeten erobern will. Kong allein schafft den Kampf aber nicht, deswegen werden er und Godzilla zusammen kämpfen müssen, um den neuen Feind aufhalten zu können

Godzilla Kong Film Monsterverse Hohlerde Titanen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Godzilla x Kong“-Regisseur gesteht: Eine Szene hat er glatt von „Godzilla Minus One“ geklaut„Godzilla Minus One“ hat Adam Wingard so beeindruckt, dass er eine Szene direkt für „Godzilla x Kong: The New Kingdom“ kopiert hat...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Godzilla x Kong“-Enthüllung: Anime-Legende Son-Goku ist das Vorbild für pinken GodzillaDer Trailer zu „Godzilla x Kong“ hat so manche Fans verwirrt: Godzillas Stacheln strahlen in Barbie-Pink. Doch das hat einen Grund, wie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Godzilla x Kong'- und 'Scream'-Stars entführen einen Vampir: Neuer Trailer zum Horrorfilm 'Abigail'!Ob 'Rosemaries Baby', 'Halloween', 'Cannibal Holocaust' oder 'Scream': Pascal liebt das Horrorkino in seiner ganzen verstörenden Schönheit.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Mit „Godzilla x Kong“ die Welt retten: Natur, Patriarchat und KernenergieDer Blockbuster „Godzilla x Kong: The New Empire“ geht die derzeit größten gesellschaftlichen Spaltungspunkte an. Und will uns am Ende alle vereinen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Diesmal kämpfen sie nicht gegen-, sondern miteinanderWehe wenn sie losgelassen: Godzilla (l.) und King Kong als Kampfduo.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Lords Mobile lässt Godzilla & Kong in einem Crossover-Event los[Anzeige] Das Mobile-Game Lords Online bietet ein besonderes Event und lässt im Rahmen einer Kooperation Godzilla und Kong auf das Spiel los.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »