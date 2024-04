Gil Ofarim meldet sich zurück und will Gitarren versteigern

Als Gil Ofarim vor Gericht gestand, sich einen antisemitischen Vorfall ausgedacht zu haben, schockte das viele. Nun meldet sich der Musik er zurück - und zieht sich erneut Kritik zu. Um einen erfundenen Davidstern-Skandal den Neustart. "Ich... werde mich wieder der Musik widmen und an meiner neuen Scheibe schreiben", schrieb er auf Instagram .

Dort gab der 41-Jährige auch bekannt, dass er seine Gitarren - und die seines berühmten Vaters - versteigern will: "Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden, es ist an der Zeit, sich zu trennen von gewissen Wegbegleitern, die sehr treu waren", sagte er in einer Instagram-Story. "Sie haben mich auf Konzerten, Tourneen, bei Studioaufnahmen und ganz besondere Momente meines Lebens begleitet" (Grammatik-Fehler im Original), schrieb Ofarim nun auf seiner monatelang verwaisten Instagram-Seite. "Das Leben geht weiter, step by step", heißt es in dem Beitrag, der unterschrieben ist mit "Alles auf Hoffnung! Gil" und dem Hashtag "#Frühjahrsputz"

Gil Ofarim Musik Gitarren Versteigerung Instagram

