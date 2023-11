Gewaltsame Auseinandersetzungen im albanischen Parlament

Flammen auf den Abgeordnetenbänken, Stuhlbarrikaden vor dem Rednerpult und so dichter Rauch, dass Premierminister Edi Rama kaum noch zu sehen ist: Bei den Verhandlungen über den Haushalt 2024 im Parlament von Albanien kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Verantwortlich für das Durcheinander: Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Partei (DP), angestachelt und angeführt vom früheren Premierminister Sali Berisha.

Seit Wochen kommt es immer wieder zu solchen Zwischenfällen im Parlament. Abgeordnete zünden Rauchbomben und rangeln miteinander. Als die Unruhestifter Anfang November des Parlaments verwiesen wurden, kletterten sie kurzerhand durchs Fenster wieder zurück in das Gebäude. Premierminister Rama selbst erklärte am Montag, Ziel der Parlamentsblockade sei es, 'die verfassungsmäßigen Rechte der parlamentarischen Opposition und der Oppositionellen, die durch die Mehrheit der Sozialistischen Partei im Parlament verletzt wurden, wiederherzustellen.' Aber warum? Die Demokratische Partei rief die politische Störkampagne Anfang November unter dem Motto 'Kampf im Parlament, Dialog mit den Bürgern' ins Leben





dw_deutsch » / 🏆 44. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Fünf Polizisten bei Auseinandersetzungen in Kiel verletztAktuelle Nachrichten aus Hamburg und Schleswig-Holstein

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Halloween: Fünf Polizisten bei Auseinandersetzungen in Kiel verletztKiel (lno) - Bei Auseinandersetzungen am Halloween-Abend in Kiel sind fünf Polizisten verletzt worden. Gegen 19.00 Uhr versammelten sich etwa 50 Menschen

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bei Hamburg: 13 Flüchtlinge klingeln bei junger Mutter – und wollen bei ihr schlafen19.45 Uhr am Donnerstagabend: Eine junge Mutter bringt gerade ihren zwei Jahre alten Sohn ins Bett, da klingelt es an der Tür. Als sie diese öffnet,

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Demonstration in Spanien artet aus: heftige Szene zwischen Polizei und FeuerwehrIm spanischen Ourense kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Feuerwehrleuten bei einer Demonstration.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Geld für Ungarn: EU-Parlament will Kommission bei Freigabe stoppenUngarns Ministerpräsident ist der Troubleshooter innerhalb der EU und wird immer mehr zum Außenseiter unter den 27 Regierungsschefs. Mit dem systematischem Abbau von Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Einigung im EU-Parlament steht bevor: Chatkontrolle nur bei VerdachtKeine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation scannen, nur noch bei begründetem Verdacht und (fast) keine verpflichtende Alterskontrolle mehr - ein Kompromissvorschlag aus dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten im EU-Parlament würde dem Gesetz zur Chatkontrolle viele Giftzähne ziehen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »