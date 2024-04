Frühsommerliches Intermezzo endet bald

Die Sonnenstrahlen und die Wärme noch einmal genießen: Das frühsommerlich e Intermezzo endet bald. Sogar von Nachtfrost ist wieder die Rede. An diesem Sonntag werden weite Teile Deutschland s noch mal mit Wärme und Sonnenschein verwöhnt. Vor allem in der Südosthälfte ist es abgesehen von einzelnen Schleierwolken und leichter Trübung durch Saharastaub häufig sonnig, trocken und bis zu 30 Grad heiß, wie der Deutsche Wetter dienst (DWD) mitteilte.

Auch zu Wochenbeginn halte das ungewöhnlich warme Wetter zunächst noch an. Im Verlauf des Montags ziehen laut Vorhersage von Westen einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Im Osten und Süden gebe es diese vereinzelt, abgesehen davon bleibe es über dem Bergland häufig heiter und sehr warm. Ab Dienstag wird das frühsommerliche Gastspiel in Deutschland zu Ende sein. Bereits am Vormittag fällt dem DWD zufolge in der Westhälfte schauerartiger Regen, der von Blitz und Donner begleitet werden kan

Sonnenstrahlen Wärme Frühsommerlich Intermezzo Nachtfrost Sonnenschein Deutschland Wetterdienst Saharastaub Südosthälfte Schleierwolken Trocken Gewitter Bergland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sachsen: Frühsommerliches Wetter lockt Sachsen nach draußenAktuelle Nachrichten aus Sachsen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wetter: Frühsommerliches Wetter lockt Sachsen nach draußenDresden (sn) - Sonnenschein und Temperaturen teils über 20 Grad haben die Menschen in Sachsen am Ostersonntag ins Freie gelockt. Vielerorts versteckten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Frühsommerliches Wetter lockt: Biergärten und BootsverleiheViele Biergärten haben schon zu Ostern geöffnet, andere stellen jetzt die Stühle raus. Der Blick auf das Wetter lädt ein, am Wochenende Zeit im Biergarten oder auf dem Wasser zu verbringen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Autocheck in Delmenhorst: Fit für die warme JahreszeitWichtige Komponenten wie Bremsen und Beleuchtung, die Profiltiefe der Reifen sowie den Motor nehmen die Experten des ADAC in Delmenhorst beim Frühjahrscheck ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Schönes Wetter am Samstag: Was die Wärme mit sich bringtEin Sommertag – und das Anfang April: Laut Deutschem Wetterdienst steht dieses Wochenende bevor. Denn ab 25 Grad benutzen Meteorologen den Begriff. Das hat nicht nur am Wasser Folgen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Sommer im April: Was die frühe Wärme mit dem Körper machtDie Temperaturen klettern auch in den nächsten Tagen bis fast an die 30-Grad-Marke - zu warm für Anfang April. Die frühe Wärme ist für viele ein Genuss, hat aber auch ihre Tücken.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »