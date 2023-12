Formel 1: Neue Regeln und Änderungen ab 2026 geplant

Die Formel 1 befindet sich erst im zweiten Jahr ihres aktuellen Reglements, doch die Pläne für die nächste Ära ab 2026 schreiten bereits schnell voran. Im Zentrum der Veränderungen stehen neue Regeln für die Motoren. Der Umstieg auf vollständig nachhaltige Kraftstoffe und optimierte Turbo-Hybride hat Audi zum Einstieg bewogen und Honda überzeugt, eine Kehrtwende zu vollziehen.

Aber nicht nur die Motoren sind neu, auch an den Autos wird es größere Änderungen geben, um das Racing so gut wie möglich zu machen. Zwar wurden zu verschiedenen Zeitpunkten einige allgemeine Ideen diskutiert, doch über die konkreten Details der neuen Chassis hat die FIA bisher nicht viel verraten. Das hat sich nun geändert, denn Nikolas Tombazis, der Leiter der Formelsport-Abteilung des Weltverbandes, sprach mit ausgewählten Medien, darunter auch Motorsport-Total.com, ausführlich über die Entwicklung für 2026





