Fielmann-Chef Marc Fielmann und Schwester erstmals auf Forbes-Milliardärsliste

Das US-Magazin Forbes hat seine jährliche Milliardärsliste veröffentlicht. Erstmals dabei: Der 34-jährige Fielmann -Chef Marc Fielmann und seine Schwester Sophie. Forbes schätzt das Vermögen der Geschwister auf 2,9 Milliarden Dollar (ca. 2,7 Milliarden Euro) und 2,7 Milliarden Dollar (ca. 2,5 Milliarden Euro). Marc Fielmann ist demnach reicher als seine fünf Jahre jüngere Schwester .

Günther Fielmann, Vater der beiden Neu-Milliardäre, hatte den Brillenhändler Fielmann 1972 in Cuxhaven gegründet und in ganz Europa bekannt gemacht. Der gelernte Optiker verstarb im Januar dieses Jahres, die Firmenleitung gab er aber schon 2019 an seinen Sohn weiter, der Fielmann seitdem als Vorstandsvorsitzender leitet. Die enge Bindung zwischen Vater und Sohn ist nicht überraschend, T-Online zufolge wuchs Marc Fielmann nach der Trennung der Eltern beim Vater auf, während seine Schwester von der Mutter großgezogen wurd

