Fast die Hälfte staatliche Finanzierung: Die AfD und öffentliche Gelder

Fast die Hälfte staatliche Finanzierung : Die AfD und öffentliche GelderDie in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD finanziert sich zu rund 45 Prozent aus staatlichen Mitteln. Sie sind damit die größte Einnahmequelle der Partei.dagegen nur knapp 30 Prozent, wie die vom Bundestag veröffentlichten Rechenschaftsberichte der Parteien für das Jahr 2022 zeigen. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

Die Berichte belegen auch:Mit 10,4 Millionen Euro bekam die AfD im Jahr 2022 zwar von allen Parteien in absoluten Zahlen die niedrigste staatliche Teilfinanzierung.war dies aber ein Anteil von 44,9 Prozent an den Gesamteinnahmen. Zum Vergleich: Die SPD erhielt rund 47,7 Millionen Euro an staatlichen Geldern. Dies machte aber nur 29,8 Prozent ihrer Gesamteinnahmen aus. Mitgliedsbeiträge von 54,5 Millionen Euro trugen bei der SPD zu 34 Prozent zu den Einnahmen be

Afd Finanzierung Staatliche Gelder Parteien Rechenschaftsberichte

