Erdbeben in Mexiko-Stadt: Mehr als 250 Tote

Ein Erdbeben mit Epizentrum bei Mexiko-Stadt hat mehr als 250 Menschen das Leben gekostet. Force-India-Rennfahrer Sergio Pérez ruft zur Solidarität auf und hat drei Millionen Peso gespendet (140.000 Euro).Am Dienstag ist Mexiko von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die Lage im mittelamerikanischen Land ist unübersichtlich, vier Millionen Menschen waren zwischenzeitlich ohne Strom, die Anzahl Verletzten ist unbekannt.

Die Zivilschutzbehörde spricht von 248 Menschen, die ihr Leben verloren haben, aber diese Zahl muss ständig nach oben korrigiert werden. Nach einem Beben vor zehn Tagen im Süden Mexikos (98 Tote, Stärke 8,2), wo das Zentrum allerdings vor der Küste lag, wird das Epizentrum dieses Mal 120 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt geortet, zwischen den Bundesstaaten Puebla und Morelos, mit einer Stärke von 7,1 auf der Richterskala. In der Metropole Mexiko-Stadt leben rund 20 Millionen Mensche

