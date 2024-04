Emotionen in der Familie: Warum der Austausch wichtig ist

In vielen Familie n wird noch immer zu wenig über Emotionen gesprochen. Wie es gelingt, dass Eltern und Kinder sich über ihre Gefühle austauschen und wie wertvoll das für alle ist, erfahren Sie im Experteninterview mit Wirtschaftspsychologin Laura Nachreiner und unserem Partner der Beisheim Stiftung. Frau Nachreiner, Sie sind Wirtschaftspsychologin und Expertin für Emotionen .

Was gab den Impuls, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen und sie zum Thema von Vorträgen und Coachings zu machen? Es war die Vielfalt an Persönlichkeiten und der unterschiedliche Umgang mit Emotionen in meiner Familie. Meine Familie hat mir aufgezeigt, dass Menschen sehr individuell mit Emotionen umgehen, und die Art und Weise, wie wir über Emotionen denken und mit Ihnen umgehen einen Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden zu haben scheint. Dieser Hypothese bin ich in meinem Studium für Wirtschaftspsychologie und in zahlreichen Ausbildungen im Bereich der emotionalen Intelligenz nachgegange

Emotionen in der Familie: Warum der Austausch so wichtig istIn vielen Familien wird noch immer zu wenig über Emotionen gesprochen. Wie es gelingt, dass Eltern und Kinder sich über ihre Gefühle austauschen und wie wertvoll das für alle ist, erfahren Sie im Experteninterview mit Wirtschaftspsychologin Laura Nachreiner und unserem Partner der Beisheim Stiftung.

