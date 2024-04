Dune 3: Arbeit am Finale der Trilogie offiziell bestätigt

Zu Dune 3 gibt es jetzt endlich die Nachricht, auf die Sci-Fi -Fans gewartet haben: An dem Finale von Denis Villeneuve s Trilogie wird jetzt ganz offiziell gearbeitet. Die Zukunft von Dune im Kino steht fest: Part Three kommt tatsächlich und wird sich der Romanvorlage Messiah bedienen. Bildquelle: Warner Bros. Eine offizielle Bestätigung hat aber bis jetzt auf sich warten lassen. Dune überzeugte nicht nur Kritiker sowie Sci-Fi -Fans, sondern schnitt auch an den Kinokassen ordentlich ab.

Weltweit spielte Dune 1 mehr als 400 Millionen US-Dollar ein (via). Warner Bros. hat nun die Zukunft der Sci-Fi-Reihe gesichert: Bei einem Budget von 190 Millionen US-Dollar kommt der zweite Teil aktuell auf. Es ist nicht bekannt, wann die Verfilmung von Messiah erscheinen soll. Diesbezüglich gibt es keine neuen Informationen und es ist sehr gut möglich, dass Part Three noch eine ganze Weile auf sich warten lässt

Dune Sci-Fi Trilogie Finale Denis Villeneuve Romanvorlage Messiah Warner Bros.

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Henriksen sprüht vor Energie: 'Finale, dann Finale, dann Finale'Video: Mit dem 2:0 gegen Bochum ist der 1. FSV Mainz 05 dem ersten Nichtabstiegsplatz drei Punkte näher gekommen. Der Rückstand beträgt zwar immer noch sechs Zähler, doch für Trainer Bo Henriksen kommt es auf etwas anderes an.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

'Dune 3': So steht es um Zukunft der Sci-Fi-Saga mit Timothée Chalamet'Dune 3' ist nach dem aktuellen Erfolg von Teil 2 nur noch eine Formsache. Darum könnte es laut Regisseur Denis Villeneuve in Part 3 gehen.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

'Dune 2' erfolgreich im Kino: Das ist zu 'Dune 3' bereits bekannt?Nach dem Erfolg von 'Dune 2' scheint ein dritter Teil nur Formsache zu sein. Grünes Licht gibt es aber noch nicht. Regisseur Denis Villeneuve hat aber schon ...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Könnte sogar „Dune 3“ verändern: „Dune 2“ verzichtet auf grausamen Kinder-TodTrotz zweier Filme mit einer jeweils ansehnlichen Laufzeit musste Denis Villeneuve einiges aus den Sci-Fi-Epen streichen – so auch einen grausamen..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Abweichung von Sci-Fi-Vorlage: „Dune 2“-Detail deutet auf noch gravierendere „Dune 3“-Änderungen hinDenis Villeneuve bewies mit „Dune 2“ erneut seinen Feingefühl für Frank Herberts Sci-Fi-Universum – was auch in kleinen Details deutlich..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Könnte sogar „Dune 3“ verändern: „Dune 2“ ignoriert grausamen Kinder-Tod komplettTrotz zweier Filme mit einer jeweils ansehnlichen Laufzeit musste Denis Villeneuve einiges aus den Sci-Fi-Epen streichen – so auch einen grausamen..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »