Ducati-Star Danilo Petrucci spricht über seinen harten Weg zum MotoGP-Sieg

Ducati -Star Danilo Petrucci verrät interessante Begebenheiten aus seiner Jugend und spricht über die Zuschauertribünen im Hexenkessel von Mugello , wo er am Sonntag seinen ersten MotoGP- Sieg feierte. Ducati -Werksfahrer Danilo Petrucci hat einen sehr harten Weg bis zu seinem ersten MotoGP- Sieg hinter sich.

Petrucci fuhr 2010 für das Team Pedercini Kawasaki in der Superstock-1000-Klasse. Ein Jahr später landete er in der Superstock-1000-Serie für das italienische Team Barni Ducati auf Platz 2, nur zwei Punkte fehlten ihm auf Gesamtsieger Davide Giugliano. Dann kam er über das Ioda Team von Giampiero Sacchi in die MotoGP-Königsklasse, war dort aber mit den Claiming-Rule-Bikes Aprilia-ART und Suter-BMW krass unterlegen.

Als Kind war der 28-Jährige bereits ein großer Bewunderer der Stars der Szene und des wilden Treibens auf den Tribünen, vor allem im Hexenkessel Mugello. Sein Vater war bei diversen Rennteams als Truckfahrer engagiert, zuletzt bei Leopard. «Mein Vater hat im Paddock gearbeitet. Er hatte also tagsüber keine Zeit. Abends habe ich mir dann den Roller genommen und bin raus zu den Naturtribünen gefahren, um mir dort das Chaos anzuschauen. Es war beeindruckend.

Seit einiger Zeit wohnt der ausgebildete Polizist in Forli, unweit von Imola, im Heimatort seines Teamkollegen Andrea Dovizioso. «Von zu Hause in Terni fehlen mir meine Familie und meine Freunde. Aber ich fühle mich gut in Forli. Es ist sehr bequem, was das Training betrifft, einfach eine andere Welt. Ich wohne momentan in einem sehr kleinen Apartment.

All diese Sorgen dürften nur noch Floskeln sein, Ducati wird den Deal mit Petrux wohl in absehbarer Zeit auf ein weiteres Jahr verlängern. Übrigens: Spaßvogel Petrucci spricht auch einige Brocken Deutsch, da er vor zwei Jahren eine vielbeachtete Beziehung mit einer gebürtigen Südtirolerin und ehemaligen MotoGP-Moderatorin des Pay-TV-Senders Sky hatte.

