Droht nach Irans Angriff ein Flächenbrand in Nahost?

📆 14.04.2024 18:05:00

Zwar sichern die USA Israel militärischen Beistand zu, aber den Iran gemeinsam mit Israel angreifen will Präsident Biden wohl nicht. Der Angriff auf Israel bringt die Erzfeinde an den Rand eines Krieges. Schon am Sonntag gab es international Bemühungen, die Lage zu entschärfen. US-Präsident und die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden wirtschaftsstarken Demokratien (G7) wollten in einer Schalte über Wege aus der Krise beraten. In New York war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumt. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit mehr als 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab. Israel hatte Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens. In der Negev-Wüste wurde ein zehnjähriges Beduinenmädchen schwer verletzt. Nach Angaben der Armee waren die Sachschäden gering