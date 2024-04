Drei Superhelden-Filme auf Amazon Prime

Ab sofort könnt ihr auf Amazon Prime drei Superhelden-Filme schauen, die das Blockbuster-Kino für immer verändert haben. Die Reihe gilt als eine der besten Trilogien aller Zeiten, wenn ihr ein Abo bei Amazon Prime besitzt. Bruce Wayne ist in Batman Begins ein Milliardär und Playboy, wird dann aber zum Verbrecher jagenden Batman. Dabei unterstützen ihn zu BeginnIn The Dark Knight muss Bruce Wayne es mit dem Joker aufnehmen. Der versucht nämlich, Gotham ins Chaos zu stürzen. Dabei muss sich Batman auf den richtigen Pfad begeben, dennIm letzten Teil der Trilogie, The Dark Knight Rises, sehen wir zunächst einen gebrochenen Bruce Wayne. Er musste sich in den Untergrund begeben, weil erThe Dark Knight Rises so richtig auf . Beide konnten ein Einspielergebnis von über 1 Milliarde Dollar erzielen. Die Trilogie war also ein finanzieller Erfolg