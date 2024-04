Disney+ zeigt Konzertfilm 'Queen Rock Montreal' in neuem 3D-Audio-Streamingformat

Im Januar 2023 hatte DTS erstmals angekündigt, dass Disney+ erste Filme mit dem neuen 3D-Audio -Streamingformat "DTS:X for Streaming" zum Abruf bereitstellen wird, das dem aktuell ausschließlich genutztem Konkurrenzformat Dolby Atmos klanglich deutlich überlegen sein soll. Doch dann wurde es still um das Format, das zusätzliche Höhenkanäle liefert, die auf entsprechenden Anlagen über Lautsprecher an oder knapp unter der Decke wiedergegeben werden.

Entscheidend ist letztlich aber vor allem der Fernseher: Da der neue Codec erst fertig wurde, nachdem schon DTS:X- und IMAX-Enhanced-Geräte auf dem Markt waren, muss ein Chip im TV den eintreffenden Datenstrom in Echtzeit in DTS:X beziehungsweise die IMAX-Enhanced-Variante von DTS:X transkodieren. Auf der IFA zeigte DTS "The Equalizer 2" über die Rakuten.tv-App über einen aktuellen Philips-TV mit Android TV als Betriebssystem.

Disney+ DTS:X For Streaming 3D-Audio Konzertfilm Queen Rock Montreal IMAX Enhanced Marvel-Filme

