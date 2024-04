Disney+ geht gegen das Teilen von Accounts vor

Schon bald geht man auch bei Disney+ gegen das Teilen von Accounts vor. Doch ob die neue Strategie des Streaminganbieter s funktioniert, ist nicht sicher. Kassel – Bei vielen Menschen in Deutschland stehen die Chancen gut, dass ein gemütlicher Abend auf der Couch von einem Film eines Streaminganbieter begleitet wird. Streaming wird immer beliebter und allein in Deutschland schauen Millionen Menschen Filme und Serien am liebsten online.

Schon im Juni werden Maßnahmen gegen das Accountsharing von Disney+ in den ersten Ländern durchgesetzt. (Symbolbild) © Rafael Henrique/ImagoWas ein Streaminganbieter macht, wird oft von den anderen Anbietern übernommen. Netflix – der Platzhirsch unter den Streaminganbietern – ergriff schon vor Monaten Maßnahmen gegen das Teilen eines Accounts. Auch wenn das erstmal zahlreichezur Folge hatte, ließ sich die Zahl der Abonnenten durch die Maßnahme steigern. Wer nicht zum Haushalt gehört, muss sich einen eigenen Account anlegen – und wird zur Kasse gebeten

Disney+ Accountsharing Streaminganbieter Netflix Abonnenten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aus die Maus: Disney Plus verbietet schon bald das Teilen von AccountsCEO Bob Iger lässt ab Juni hart durchgreifen.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Neuer Wintereinbruch in Teilen Bayerns schon ab Dienstag – Schneefallgrenze sinkt gewaltigDer Februar in Deutschland war mild. Wagt der Winter im März noch einmal ein Comeback? Experte Dominik Jung wirft einen Blick auf das Wetter.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Neuer Wintereinbruch in Teilen Bayerns schon ab Dienstag – Schneefallgrenze sinkt gewaltigDer Februar in Deutschland war mild. Wagt der Winter im März noch einmal ein Comeback? Experte Dominik Jung wirft einen Blick auf das Wetter.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Neuer Wintereinbruch in Teilen Bayerns schon ab Dienstag – Schneefallgrenze sinkt gewaltigDer Februar in Deutschland war mild. Wagt der Winter im März noch einmal ein Comeback? Experte Dominik Jung wirft einen Blick auf das Wetter.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Disney wird beim Teilen von Passwörtern durchgreifenNach Netflix will bald auch Disney+ beim Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus durchgreifen. Es wird aber einige Monate dauern, bis es alle Betroffenen zu spüren bekommen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Disney wird beim Teilen von Passwörtern durchgreifenNach Netflix will bald auch Disney+ beim Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus durchgreifen. Es wird aber einige Monate dauern, bis es alle Betroffenen zu spüren bekommen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »