Die Auswirkungen steigender Mieten auf die Wohnungssuche in deutschen Städten

Die Mieten ändern sich. Eine neue Untersuchung zeigt, wie sich dies bei gleichbleibendem Budget auf die Wohnungssuche in Berlin und in anderen Städten auswirkt.für 1000 Euro sucht, bekommt dafür 75 Quadratmeter Wohnfläche. Das sind sieben Quadratmeter weniger als noch vor zwei Jahren. Da gab es, für den gleichen Betrag innoch 82 Quadratmeter Wohnfläche, hat das Internetportal Immowelt ermittelt.

In den teuersten deutschen Städten müssen Mieter ohnehin schon viele Einschränkungen in Kauf nehmen, um sich Wohnraum leisten zu können. Oftmals reduzierten Suchende dann ihre Ansprüche an die Wohnungsgröße, um innerhalb ihres Budgets zu bleiben, stellt Immowelt fest. In München, der teuersten Stadt Deutschlands, reichen danach 1000 Euro Kaltmiete nur noch für 54 Quadratmeter, was meist einer Zweizimmerwohnung entspricht.

Aufgrund vergleichsweise preiswerter Mieten reicht ein monatliches Budget von 1000 Euro laut dem Portal im Ruhrgebiet und im Osten Deutschlands für eine geräumige Stadtwohnung, in der auch vierköpfige Familien komfortabel Platz finden. In Duisburg bekommt man für diese Summe derzeit im Mittel 118 Quadratmeter, jeweils 116 sind es in Leipzig und Dresden. In Essen können sich Mieter 112 Quadratmeter leisten.

Mieten Wohnungssuche Berlin Städte Wohnfläche

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hohe Mieten gefährden das Leben in StädtenMenschen in Berufen, die das System Stadt am Laufen halten, können sich das Leben dort oft kaum mehr leisten - und drohen abzuwandern.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Mike Heiter und Leyla Lahouar: Die Ex-Dschungelstars sind auf WohnungssucheVom Dschungelcamp ins Liebesnest: Mike Heiter und Leyla Lahouar wagen den nächsten Beziehungsschritt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Experten: Klima der Angst in russisch besetzten GebietenDie Stadt Luhansk gehört zu den Städten, die von Russland besetzt sind.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Große Deutschland-Karte zeigt, wie stark die Mieten bei Ihnen gestiegen sindIn Berlin stiegen die durchschnittlichen Mieten im vergangenen Jahr um 18,4 Prozent. Damit liegt die Hauptstadt weit vorne, im Bundesdurchschnitt sieht es weniger dramatisch aus. Wir zeigen, wie es in Ihrer Stadt oder Landkreis aussieht.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

In diesen 10 NRW-Städten wohnen die meisten jugendlichen Intensivtäter​Die Ermittlungen im Fall der in Oberhausen getöteten Düsseldorfer Basketballer halten an. Rund um das dortige „Centro“ treiben jugendliche Kriminelle und Gruppen ihr Unwesen. Wie die Polizei dagegen vorgeht und wo die meisten kriminellen Jugendlichen leben.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

WG-Zimmer: So teuer ist die Miete in Berlin im Vergleich mit anderen StädtenBesonders in den Metropolen müssen Studenten viel Geld für ein Zimmer zahlen. So schlägt sich Berlin im bundesweiten Ranking.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »