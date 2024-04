Deutschland und G7-Staaten sichern Israel volle Solidarität und Unterstützung zu

Nach dem iranischen Angriff auf Israel haben Deutschland und die anderen G7-Staaten dem Land ihre"volle Solidarität und Unterstützung" zugesichert. Die USA riefen Israel zugleich zu einer"vorsichtigen" Reaktion auf und stellten klar, dass sie sich an einem möglichen Vergeltungsschlag gegen Teheran nicht beteiligen würden.

Auch die Europäische Union rief "alle Parteien auf, größte Zurückhaltung zu üben". Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: "Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und warnen vor jeder weiteren Eskalation." Israels Verteidigungsminister Joav Gallant erklärte, dem Staat Israel sei es zusammen mit seinen Partnern gelungen, "sein Territorium zu verteidigen." Er fügte jedoch hinzu: "Die Schlacht ist noch nicht vorbei - wir müssen wachsam bleiben.

