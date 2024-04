Deutscher Streamer MckyTV kündigt Ende seiner Streaming-Karriere an

In der vergangenen Woche hat der deutsche Streamer MckyTV das Ende seiner Streaming-Karriere angekündigt. Die Art und Weise seines Abschieds stößt allerdings bei verschiedenen Personen auf Kritik. Seit 2016 ist der deutsche Streamer MckyTV regelmäßig auf Twitch anzutreffen. Mit seinen World of Warcraft- und Clash of Clans-Streams konnte der Content Creator eine wachsende Community um sich scharen, die mittlerweile aus 1,4 Millionen Followern besteht.

MckyTV hat bekannt gegeben, dass er bald in „Rente“ gehen möchte. Um alle Zweifel zu dem Thema aus dem Weg zu räumen, hat er auch aufmöchte er mit seiner Community ein letztes großes Event starten, zu dem verschiedene Gäste eingeladen und Aktivitäten geplant sind. Während eines Subathons läuft ein Timer bei einem Stream mit. Diesen kann die Community verlängern, indem sie neue Abos (Subs) für den Kanal abschließt. Ist der Timer abgelaufen, endet der Stream. So kann ein Subathon bereits nach wenigen Stunden oder auch erst nach einigen Monaten enden

Streamer Mckytv Streaming-Karriere Twitch Community Subathon

