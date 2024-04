Deutsche Wirtschaft: IWF-Analyse sieht Probleme an anderer Stelle

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Politiker machen häufig die Energiekrise verantwortlich. Eine Analyse von IWF-Ökonomen sieht die Probleme an anderer Stelle. München – Lockdowns in der Corona-Pandemie, Energiekrise in Folge des Ukraine-Krieges: Relativ kurz nacheinander sah sich die Wirtschaft in Deutschland mit zwei Krisen konfrontiert. Besonders die zwischenzeitlich hohen Energiepreise, Inflation und hohe Zinsen im Kampf gegen die Teuerung sorgten für eine schwache Konjunktur – und eine.

Doch diese temporären Faktoren sind nicht das größte Problem der deutschen Wirtschaft. Das ist zumindest das Ergebnis einer Analyse des Internationalen Währungsfonds (IWF)., die zur geringen Kaufkraft und zum schwächeren Wachstum beigetragen. Zudem hätten die hohen Zinsen der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die Inflation den Wohnungsbau und andere zinssensible Bereiche belastet.Dabei sieht der IWF Deutschland mittlerweile wieder auf einem guten We

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Telekom-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Analyse der Deutsche Telekom-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: DZ BANK verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Kaufen in jüngster AnalyseDZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat sich das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Zalando-Analyse: UBS AG bewertet Zalando-Aktie mit Neutral in neuer AnalyseDie Zalando-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

SAP SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht SAP SE-Aktie Overweight in jüngster AnalyseJP Morgan Chase & Co. hat die SAP SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Hannover Rück-Analyse: UBS AG verleiht Hannover Rück-Aktie Sell in jüngster AnalyseUBS AG hat die Hannover Rück-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

AfD: Wie die deutsche Wirtschaft nach einer Haltung suchtWährend viele Firmen lange schwiegen, hat sich Nomos Glashütte früh vor Rechtsextremisten gewarnt. Ein Besuch in Sachsen.

Herkunft: SZ_Sport - 🏆 108. / 51 Weiterlesen »