Deutsche Staatsanleihen steigen leicht

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,05 Prozent auf 132,66 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,36 Prozent. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen besser als erwartet aus. So hat der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone erstmals seit einem Jahr wieder Wachstum signalisiert.

Der Indikator erreichte den höchsten Stand seit Mai 2023. Auch der Indikator für den Dienstleistungssektor legte stärker zu als erwartet. 'Endlich mal wieder gute Nachrichten - der Dienstleistungssektor der Eurozone fasst allmählich Fuß', schrieb Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank. 'Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, denn mittlerweile steigen die Löhne schneller als die Inflation, sodass die Kaufkraft der privaten Haushalte gestärkt wird

Staatsanleihen Eurozone Wachstum Dienstleistungssektor

