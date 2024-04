DAX unter Druck wegen Aussagen der US-Notenbank

Der deutsche Leitindex gerät unter Druck, nachdem der Präsident der regionalen US-Notenbank Minneapolis Aussagen über mögliche Zinssenkungen in diesem Jahr gemacht hat. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA wird genau beobachtet.

Der DAX verliert kurz nach dem Auftakt 1,26 Prozent.

DAX US-Notenbank Zinssenkungen Arbeitsmarktbericht

