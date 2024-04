Bochum, Mainz und Köln – in den vergangenen Wochen schien vieles auf einen spannenden Dreikampf im Rennen um den Klassenerhalt hinauszulaufen. Doch mindestens ein anderes Team, das man da unten nicht erwartet hat, mischt noch kräftig mit im Abstiegskampf . Eines scheint nach dem 29. Spieltag sicher: Der SV Darmstadt 98 muss für die 2. Bundesliga planen. Zu groß ist der Rückstand auf das rettende Ufer, zwölf Punkte fehlen den Hessen auf den Relegationsplatz.

“ Behrens war Ende Januar von Union Berlin – das mit nur einem Punkt mehr als Wolfsburg ebenfalls noch nicht gesichert ist – zum Werksverein gewechselt. Für die Eisernen hatte der Stürmer in 18 Saisonspielen in der Bundesliga vier Tore erzielt, drei davon direkt am 1. Spieltag gegen Mainz und das vierte am 2. Spieltag gegen Darmstadt. Seitdem lief nicht mehr viel zusammen. In Wolfsburg traf er bislang in neun Spielen einmal, bereitete zudem einen Treffer vor.

Darmstadt 98 2. Bundesliga Abstiegskampf Vfl Wolfsburg Ralph Hasenhüttl

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kellerduell in der Fußball-Bundesliga: Bochum verspielt gegen Darmstadt wichtige Punkte im AbstiegskampfÜber eine Stunde führten die Bochumer komfortabel gegen Darmstadt. Dann vergaben sie die Chance zum 3:0 – und wurden prompt bestraft. Am Ende musste sich der VfL mit einem Punkt gegen das Tabellenschlusslicht begnügen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Darmstadt 98 steigt aus der Bundesliga abObwohl der Klassenerhalt rechnerisch weiter möglich ist, wird die Bundesliga-Zeit von Darmstadt 98 nach dieser Saison enden. Der Abstieg ist die Quittung für ein Potpourri aus Fehlern und Unzulänglichkeiten.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Edi Beitinger: Der Regensburger, der in der Bundesliga nur Auswärtsspiele hatExtrem angespannt ist die Situation bei den niederbayerischen Fußballschiedsrichtern an diesem Wochenende. Viele Spiele (nichtaufstiegsberechtigte A-Klassen-Reserven und Junioren) können voraussichtlich nicht besetzt werden. In diesem Fall müssen Vereinsvertreter einspringen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bochum vergeigt Befreiungsschlag – starkes Comeback von Darmstadt!Bochum vergeigt im Abstiegs-Kracher der Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt trotz 2:0-Führung den Befreiungsschlag!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Doan sei Dank! Freiburg hofft wieder auf EuropaDie Highlights der Bundesliga-Partie SV Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg im Video.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Doan sei Dank! Freiburg hofft wieder auf EuropaDie Highlights der Bundesliga-Partie SV Darmstadt 98 gegen den SC Freiburg im Video.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »