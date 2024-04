Daniel Juncadella kehrt für Gaststart in die Formel 3 zurück

Daniel Juncadella nutzt die Winterpause in der DTM für eine Rückkehr in die Formel 3. Im November fährt er für Fortec beim Macau-GP. Juncadella fährt für den britischen Rennstall Fortec Motorsport und ersetzt Pietro Fittipaldi, der seine Teilnahme abgesagt hat. «Mir ist klargeworden, dass der Junge ein wenig angestaubt ist. Ich brauche einen neuen», twitterte Juncadella mit einem Foto seines Siegerpokals von 2011.

Nach seinem Titelgewinn in der Formel-3-Euroserie 2012 war er zur Saison 2013 in die DTM gewechselt

SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

