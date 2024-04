Codes in Dead by Daylight: So löst ihr sie ein

Codes in Dead by Daylight bedeuten kostenloses Zeug. Allerdings kann es schwierig sein, einen Überblick über die aktuell gültigen Codes im asymmetrischen Horror-Spiel zu bewahren. Denn Codes werden meist über Social Media oder einige Streamer geteilt. Wir verraten euch die aktuellen Codes, mit denen ihr Inhalte in Dead by Daylight freischaltet.Die folgenden Codes sind zum Zeitpunkt des Updates dieses Artikels – also am 03.04.2024 – gültig.

Ihr könnt sie demnach in Dead by Daylight einlösen:Nur im „Featured“-Bereich des Shops findet ihr oben rechts den Button, um Codes einzulösen.Das Einlösen von Codes ist ein wenig versteckt und leicht zu übersehen, da es nur in einem Fenster auftaucht. Öffnet den Shop im Spiel. Im Regelfall landet ihr direkt auf der „Featured“-Seite, auf der die aktuellen Highlights des Shops aufgelistet sind. Hier findet ihr auch den Button „Redeem Code“ – also „Code einlösen

Slipknot bei Dead by Daylight: Corey Taylor wird zum FallenexpertenMelanie ist meist online am PC zu finden. Neben Multiplayern und Meer mag sie Alliterationen und dumme Wortspiele. Gelegentliches Lego-Bauen hilft ihr beim Abschalten.

