CAGGTUS 2024: Verleihung des FYNG Indie Awards

📆 05.04.2024 19:24:00

📰 GamePro_de ⏱ Reading Time:

28 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 35%

Publisher: 50%

CAGGTUS,Leipzig,FYNG

Wir begleiten die CAGGTUS in Leipzig live mit unserem FYNG-Programm. Dazu gehört auch die Verleihung des FYNG Indie Awards, für den ihr hier jetzt abstimmen könnt! Vom 5. bis 7. April findet in Leipzig die CAGGTUS 2024 statt. GameStar, GamePro und MeinMMO sind auf dem Gaming-Festival live vor Ort. Zusätzlich begleiten wir das Spektakel im Rahmen unseres Find Your Next Game-Programms (FYNG). Im Livestream und auf unseren Webseiten informieren wir euch über viele neue Spiele – weltexklusive Premieren inklusive., den nicht wir küren, sondern ihr! Hier stellen wir euch die nominierten Spiele vor und könnt direkt für euren Favoriten abstimmen.Zur Auswahl stehen 'Resistance 204x', 'Lose CTRL' und 'Techno Banter'. Weiter unten stellen wir euch alle drei Spiele genauer vor.. Im Anschluss, um 18:00 Uhr, verkünden wir dann den Sieger. Zusätzlich stellen wir euch den Gewinner in einem Special auf der GameStar noch einmal genauer vor