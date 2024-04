Bürgerwindpark Borgentreich plant Bau von 21 neuen Windenergieanlagen

Die Gesellschaft Bürgerwindpark Borgentreich plant den Bau von 21 neuen Windenergieanlagen auf Stadtgebiet. Die Anträge werden bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Rat es am 11. April behandelt. Fünf der Anlagen sollen im Bereich Borgentreich -Nord und die übrigen 16 in Borgentreich -Süd errichtet werden. Die Erschließungen sollen über Wirtschaftswege im Eigentum der Stadt Borgentreich erfolgen.

Die ersten fünf Anlagen in Borgentreich-Nord haben eine Nabenhöhe von 119 Metern, eine Gesamthöhe von 200 Metern und eine Leistung von jeweils 6,2 Megawatt

Bürgerwindpark Borgentreich Windenergieanlagen Sitzung Rat

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Rettungswache wird in Borgentreich gebautDer Kreis Höxter stärkt die Notfallversorgung mit einer neuen Wache in Containerbauweise in Natzungen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Navi veraltet: 20-Jähriger fährt bei Borgentreich durch GrabenSeit einigen Jahren gibt es die Feldauffahrt dort nicht mehr. Der junge Mann hat sich aber auf die Technik verlassen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Kleinwagen überschlägt sich auf L953 bei BorgentreichDie beiden Autoinsassen hatten sich schon selbst befreit und kamen in Krankenhäuser.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Verletzte bei Fritteusenbrand in Borgentreich42 Feuerwehrleute aus Borgentreich und Warburg rücken in die Innenstadt aus. Gemeldet ist ein Küchenbrand.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Unfall mit einem Schulbus - 12 Fahrgäste sind betroffen!Borgentreich (ots) Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Borgentreich wurden am Nachmittag des 15.03.24 um 13:46 Uhr auf den Busbahnhof des Schulgelä

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Hasenpest im Kreis Höxter - ein Fall bei Borgentreich bestätigtUntersuchungen haben bei einem verendeten Tier die Krankheit bestätigt. Jäger und auch Wanderer in der Natur sollten deshalb einige Dinge beachten.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »