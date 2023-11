Bundeswirtschaftsminister fordert intelligente Schuldenbremse

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert eine „intelligente Schuldenbremse“. Was er damit meint, verrät er nur in Andeutungen. Worum es dabei genau geht und warum die Sache noch einen ganz anderen Haken hat.(Grüne) die Schuldenbremse als „zu wenig intelligent“ bezeichnet. Er kritisierte sie als „sehr statisch“. Denn sie unterscheide nicht nach laufenden Ausgaben und Investitionen, die sich erst nach zwei, drei, zehn oder 50 Jahren rechneten.

Das scheine ihm wenig klug, sagte der Grünen-Politiker. Die Schuldenbremse stamme auch aus einer anderen Zeit, als Russland Billig-Gas geliefert hätte, China eine riesige Werkbank und ein gewaltiger Absatzmarkt gewesen sei und die Amerikaner den Deutschen die Verteidigungslasten abgenommen hätten. Ist eine „intelligente Schuldenbremse“ nun die Lösung vieler Probleme? Unsere Redaktion will auf die damit verbundenen Fragen Antworten liefern.Bildung (Gehälter der Lehrer und Professorinnen) aus den laufenden Einnahmen des Staates bezahlt werden. Dazu erhebt der Staat Steuer





Bundeswirtschaftsminister Habeck bei der Industriekonferenz 2023 in BerlinÄhnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, warnte vor dem Verlust von Kernelementen der Industrie. Die FDP lehnt diesen sogenannten Brückenstrompreis ab, weil er über höhere Schulden finanziert werden müsste. Auch Bundeskanzler Scholz äußerte sich skeptisch dazu. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) sagte in Düsseldorf, der sogenannte Industriestrompreis lasse sich nicht finanzieren. Deshalb müssten andere Wege gefunden werden, die Strompreise zu senken. Lindner schlug eine allgemeine Reduzierung der Stromsteuer vor. Dabei gebe es, anders als bei einem Industriestrompreis, keine Wettbewerbsverzerrung zwischen Mittelstand und Industrie, so der FDP-Vorsitzende.

