Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Cardano und Monero Kurse

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.383,04 US-Dollar und damit -1,95 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 65.662,98 US-Dollar.In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verlust e verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash- Kurs um -2,93 Prozent auf 514,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 529,53 US-Dollar an der Tafel.Indessen verringert sich der Ethereum - Kurs um -0,74 Prozent auf 3.131,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.154,74 US-Dollar.

Monero verliert -0,82 Prozent auf 120,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 121,95 US-Dollar an der Tafel standen.In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -5,18 Prozent auf 0,2279 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,2403 US-Dollar.Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0061 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum.

Kryptowährung Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Litecoin Ripple Cardano Monero Kurs Verlust

