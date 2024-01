Besuchen Sie unsere Website mit externen Inhalten und personalisierter Werbung

Besuchen Sie unsere Website mit externen Inhalten, personalisierter Werbung und Werbetracking durch Dritte. Details und Informationen zu Cookies, Verarbeitungszwecken sowie Ihrer jederzeitigen Widerrufsmöglichkeit finden Sie in der Nutzen Sie unser Angebot ohne Werbetracking durch Dritte für 4,99 Euro/Monat. Kunden mit einem bestehenden Abo (Tageszeitung, e-Paper oder PLUS) zahlen nur 0,99 Euro/Monat.

Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen des PUR-Abos finden Sie in der Durch das Klicken des "Akzeptieren und weiter"-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für die beschriebenen Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO durch uns und unsere bis zuzu. Darüber hinaus nehmen Sie Kenntnis davon, dass mit ihrer Einwilligung ihre Daten auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeitet werden könne





AZ_Augsburg » / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Besuchen Sie unsere Website mit externen Inhalten und personalisierter WerbungBesuchen Sie unsere Website mit externen Inhalten, personalisierter Werbung und Werbetracking durch Dritte. Nutzen Sie unser Angebot ohne Werbetracking durch Dritte für 4,99 Euro/Monat.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Begegnungscafé in Volkach unterstützt ukrainische EinwandererEin großer, heller Raum im Pfarrheim Volkach. Die Tische stehen in U-Form. An einer Wand ein Buffet: Kaffee, selbstgebackener Kuchen. An den Tischen sitzen ältere Menschen aus Volkach, vier Männer spielen Karten. Mit dabei sind aber auch Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier wohnen. Menschen wie Olha. Sie kam letztes Jahr im April nach Deutschland.Olha kam mit ihren beiden Kindern und ihrer Mutter nach Volkach. Ihre Tochter geht schon in die Krippe, erzählt sie, ihre Mutter arbeitet in einem Volkacher Restaurant und sie und ihr Sohn besuchen Integrationskurse. Das Interview mit BR24 macht Olha auf Deutsch. Hinter dem Begegnungscafé steckt der Helferkreis Volkach. Seit Olha nach Volkach gekommen ist, unterstützt sie auch der Helferkreis. "Sie helfen uns beim Wohnung suchen zum Beispiel, mit der Kleidung, erklären viele Dokumente und Papiere" und helfen dann auch die Papiere auszufüllen

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Baldur's Gate 3: Tipps und Tricks für HexenmeisterErfahren Sie, wie Sie das Beste aus der Hexenmeister-Klasse herausholen und welche Zauber Sie wählen sollten. Außerdem erhalten Sie Tipps für mächtige Multiclass-Builds.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Alkohol und Sport? Darauf sollten Sie achtenWenn Sie Fitness mögen, sollten Sie lieber auf den nächsten Cocktail verzichten – wir erklären sieben Gründe, warum Sport und Alkohol sich nicht gut vertragen.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Grünkohl zubereiten & einfrieren: Diese Tipps sollten Sie kennenGrünkohl ▶ Wie kann man Grünkohl am besten zubereiten? ✓ Hilfreiche Tipps rund um die Zubereitung & leckere Rezepte! ✓ ▶ Hier informieren!

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

In diesen Ländern finden sie stattNürnberg - In 80 Ländern finden dieses Jahr Wahlen statt – das sind über vier Milliarden Menschen, die ihre Stimme abgeben können. Große Wahlen gibt es 2024 zum Beispiel in Europa, den Vereinigten Staaten und in Indien. Das Wichtigste im Überblick.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »