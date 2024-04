Benjamin Netanjahu unter Druck

Bei dem beispiellosen Angriff der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas wurden in Israel etwa 1.170 Menschen getötet sowie rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Circa 130 befinden sich noch immer in der Gewalt der Terroristen. Es wird vermutet, dass viele von ihnen tot sind. In Berlin hat die Deutsch-israelische Gesellschaft zu einer Solidaritätskundgebung mit Israel aufgerufen. Präsident der Gesellschaft ist der Grünen-Politiker Beck.

Die Organisation will nach eigenen Angaben der Opfer des Überfalls gedenken und Solidarität mit den von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln zeigen. Der Leiter des UNO-Nothilfebüros, Griffiths, rief zu einem Ende des Krieges im Gazastreifen auf. Täglich fordere dieser Krieg mehr zivile Opfer und pflanze die Saat für eine noch düsterere Zukunft, erklärte Griffiths in New York

