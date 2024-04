Bayer 04 Fußball-Boss kündigt weitere Großtaten an

Seit Sonntagabend steht Bayer 04 als Deutscher Meister fest. Zu diesem Anlass traf auch Fußball-Boss Werner Wenning erstmals in dieser Funktion in der Öffentlichkeit in Erscheinung und kündigte weitere Großtaten an.IMAGO/Jan Huebner

Er ist seit 14 Jahren Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04. Doch die Öffentlichkeit hat Werner Wenning, einer der mächtigsten Fußball-Bosse des Landes, in dieser Zeit bislang nicht gesucht.

Vom Meistertitel zeigte sich Wenning allerdings tief beeindruckt:"Für Bayer 04 ist das natürlich der größte Tag in unserer Vereinsgeschichte. Das muss man erstmal sacken lassen. Zu Anfang der Saison hat damit ja niemand gerechnet", gab er zu,"dass wir diesen Run durch die Bundesliga machen würden: Jetzt sind wir 43 Spiele ungeschlagen. Dann darf man schon mit Recht sagen: Das ist schon etwas Historisches.

Bayer 04 Fußball-Boss Werner Wenning Deutscher Meister Großtaten Spielzeit

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues FührungsteamBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer-Aktie steigt: Pharmakönig Bayer schmiedet neues Führungsteam - Kooperation mit Thermo FisherBayer verkleinert im Zuge seines angekündigten Stellenabbaus auch das Führungsteam im Pharmageschäft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Noch fünf Siege: Bayer jagt den Messi-Rekord!Leverkusen auf der Überholspur! Wettbewerbsübergreifend 38 Spiele in Folge ungeschlagen. Jetzt jagt Bayer den nächsten Riesen-Rekord.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer-Trainer nicht nach Liverpool: Jürgen Klopp reagiert auf Alonsos Bayer-BekenntnisXabi Alonso wird auch in der Saison 2024/25 Trainer von Bayer Leverkusen sein. Dies gab der Spanier am Freitag bekannt. Liverpool muss also weiter suchen.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: Nur noch ein Sieg fehlt: Bayer 04 greift nach dem Daum-RekordMit einem Sieg gegen Hoffenheim würde Leverkusen einen Vereins-Rekord einstellen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen: So raubte Bayer dem FC Bayern den Meister-GlaubenMit späten Toren raubte Bayer Leverkusen Verfolger Bayern den Glauben an den Titel.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »