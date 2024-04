Aufbau des Frühlingsfestes auf dem Marktplatz

Ab Dienstagabend werden die Fahrgeschäfte und die Buden für das Frühlingsfest auf dem Marktplatz aufgebaut. Welche Fahrgeschäfte aufgebaut werden und was Besucher innen und Besucher ansonsten erwartet, hat der St. Ingberter Marktmeister erläutert.Impressionen vom Frühlingsfest 2023 in St. Ingbert, das viele Besucher innen und Besucher auf den Marktplatz gelockt hatte.

Das St. Ingberter Frühlingsfest im vergangenen Jahr hatte dem Marktmeister kurz vor dem Aufbau der Fahrgeschäfte noch einiges Stirnrunzeln verursacht. Denn kurzfristig hatte damals der Betreiber des „Polyps“ wegen eines technischen Defekts an der wichtigen Attraktion absagen müssen. Und auch der Ersatz auf dem Kirmesplatz hatte wie zu- auch wieder abgesagt. Diesmal blickt Koch dem kommenden Wochenende entspannt entgegen.

Das Frühlingsfest hat auch wieder einen Veranstaltungspartner. Denn parallel findet am Sonntag, 21. April, der zweite verkaufsoffene Sonntag für dieses Jahr in St. Ingbert statt. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Außerdem präsentieren verschiedene Autohäuser eine Vielzahl von Fahrzeugen sowie Neuerungen ihrer Kollektionen in der Fußgängerzone. Das Orga-Eventteam von Handel und Gewerbe St.

Da die Organisation der Kirmesplätze eine ganzjährige Aufgabe ist, schildert der Marktmeister auf Nachfrage auch, wie es um die in St. Ingbert noch folgenden Veranstaltungen mit Schaustellerbeteiligung steht: „Sogar die St. Ingberter Kirmes ist organisatorisch schon weit gediehen.“ Sie wird vom 12. bis 15. Oktober stattfinden, die Nachkirmes vom 18. bis 20. Oktober. Bei den Kirmesplätzen in den Ortsteilen sähe es hingegen nicht so rosig aus.

