Audi-Doppelsieg am Eurospeedway Lausitz

Mit einem Audi - Doppelsieg hat am Eurospeedway Lausitz sicher niemand gerechnet, galt der Kurs doch als Daimler-Heimstrecke. Doch die Mercedes-Crew hat im Renn-Setup verwachst, keiner konnte den Speed von Martin Tomczyk und Timo Scheider über die Distanz gehen.

«Das Auto war unglaublich schnell, ich liebe es zu fahren» jubelte der Wahl-Schweizer im Boxenfunk in der Auslaufrunde. Dazu ist er nun Tabellenführer: «Ein schönes Gefühl, in einem Jahreswagen Tabellenführer zu sein!» Den Start gewann Spengler vor Green und Tomczyk. Dahinter Paffett, Ekström und Kristensen, doch der liess nach der ersten Runde gleich Jarvis und Scheider vorbei. Auch Ekström wehrt sich nicht lange gegen die Abt.-Kollegen und beklagte Reifenprobleme.

