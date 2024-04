Asylbewerber ermordet Rentner aus Rache für Israel

In Großbritannien muss sich Ahmed Ali A., ein abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland , vor Gericht verantworten. Er soll einen Rentner „um Palästinas willen“ ermordet haben. Das berichtetDer 45-jährige Mann lebte laut Aussage seines Mitbewohners zum Tatzeitpunkt in einer Wohngemeinschaft mit drei anderen Asylbewerber n in Hartlepool im Nordosten. „The Telegraph“ zitiert aus den Gerichtsakten, dass Ahmed Ali A.

Nach dem erfolglosen Angriff auf Nouri lief A. auf die Straße und stieß dort „zufällig“ auf den 70-jährigen Terence Carney. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe A. ihn „aus Rache für das, was er für die Tötung von Kindern durch Israel hielt“ erstochen.Nouri sagte den Ermittlern, dass A. ihm offenbart habe, sein Asylantrag in Deutschland sei abgelehnt worden. Daraufhin sei er nach Großbritannien gekommen. Laut „The Telegraph“ soll A.

Verhandlung in Stuttgart

